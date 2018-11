EINDHOVEN – Gelandang Barcelona, Sergio Busquets, baru saja melakoni pertandingannya yang ke-500 selama berseragam Blaugarana kala mereka menghadapi Atletico Madrid di pentas Liga Spanyol 2018-2019. Setelah mengabdi untuk waktu yang lama di Barcelona, Busquets pun pada akhirnya memutuskan untuk pensiun di klub yang telah membesarkan namanya tersebut.

Busquets sejatinya merupakan pemain hasil didikan akademi sepakbola Barcelona. Pada musim panas 2008, Busquets diajak oleh Josep Guardiola untuk pindah dari Barcelona B ke tim utama. Sejak saat itu hingga saat ini, Busquets hanya mengenakan satu seragam saja, yakni Barcelona. Gelandang berpaspor Spanyol itu mengatakan bahwa ia tak bisa melihat dirinya bertanding menggunakan seragam klub lain.

Sebelum ini, Busquets sebenarnya pernah mengatakan bahwa ia mungkin akan pindah ke klub yang dilatih oleh Guardiola. Akan tetapi, Busquets menjelaskan bahwa ia mengatakan hal tersebut lantaran di dalam pikirannya ia memikirkan Guardiola. Ia merasa Guardiola telah berjasa besar dalam kariernya sebagai pesepakbola. Sedangkan pada kenyataannya, Busquets ingin pensiun di Barcelona.

“Saya belum pernah melihat diri saya di tempat (klub) lain. Perihal Guardiola yang saya katakan bukan karena saya ingin melihat diri saya di tempat lain, namun karena saya harus mengingatnya, seperti biasa,” ujar Busquets, menyadur dari Four Four Two, Rabu (28/11/2018).

"Saya selalu mengatakan saya tidak akan lebih baik di tempat lain. Saya dan klub dibuat untuk bersama satu sama lain. Saya bisa menikmati berada di rumah, di klub terbaik di dunia, dengan pemain terbaik, bertarung untuk gelar setiap tahunnya, memenangkan trofi bergengsi. Tidak ada tempat lain yang membuat Anda bisa melakukan itu," lanjut Busquets.

(fmh)