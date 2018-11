EINDHOVEN – Sudah dalam tiga musim terakhir Barcelona selalu gagal dalam meraih kejayaan di pentas Liga Champions. Terakhir kali klub berjuluk Blaugrana itu menyabet trofi si Kuping Besar adalah pada musim 2014-2015. Menanggapi hal tersebut, gelandang Barcelona, Sergio Busquets, mengakui kalau timnya tak bermain apik di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir.

Berisikan para pemain top dunia, membuat Barcelona selalu menjadi unggulan pertama dalam perebutan gelar di pentas Liga Champions setiap musimnya. Hanya saja, dalam tiga musim terakhir, Lionel Messi dan kolega justru selalu tumbang di perempatfinal.

Busquets menjelaskan bahwa untuk bisa meraih kejayaan di ajang Liga Champions, sebuah tim harus selalu menampilkan performa terbaiknya di setiap pertandingan, utamanya ketika memasuki fase gugur. Hal itulah yang dinilai Busquets tidak memiliki Barca dalam beberapa musim terakhir. Seperti yang terjadi musim lalu kala melawan AS Roma. Meski Barca telah menang 4-1 di Camp Nou, namun di Olimpico mereka tumpas 0-3 dan harus gugur.

“Orang-orang mengambil apa yang dia katakan dalam hati dan bersemangat. Kami telah bermain baik di Liga Champions dalam grup yang sulit, namun ini adalah kompetisi yang rumit. Kami ingat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kami belum melakukannya dengan baik,” ujar Busquets, mengutip dari Four Four Two, Rabu (28/11/2018).

"Ketika babak sistem gugur dimulai melawan tim-tim top, jika Anda tidak dalam performa bagus, maka Anda keluar. Itu terjadi pada kami baru-baru ini dan kami harus siap karena itu adalah sesuatu yang kami miliki dalam beberapa tahun terakhir," tukas Busquets.

