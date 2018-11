ROMA – Real Madrid kembali dihadapkan dengan tantangan berat kala harus bertandang ke markas AS Roma dalam laga lanjutan Liga Champions 2018-2019 pada Rabu 28 November 2018 dini hari WIB. Menanggapi laga pelik tersebut, Pelatih Madrid, Santiago Solari, menyebut bahwa setiap hari yang dijalaninya bersama Los Blancos selalu menjadi ujian besar.

Seperti diketahui, saat ini Madrid tengah berada dalam tekanan. Setelah memiliki awal musim yang buruk bersama Julen Lopetegui, Madrid sempat bangkit untuk beberapa saat dengan Solari memegang kendali tim. Sayangnya, ketika Solari diangkat menjadi pelatih kepala, Madrid justru harus kembali menelan kekalahan. Akhir pekan lalu mereka tumpas 0-3 di tangan Eibar dalam ajang Liga Spanyol.

(Baca juga: Varane Ungkap Penyebab Kekalahan Telak Madrid dari Eibar)

Dengan hasil tersebut, tak ayal laga melawan Roma pun menjadi sesuatu yang krusial. Meski begitu, Solari menerangkan bahwa bukan hanya laga kontra Roma saja yang krusial. Menurutnya, setiap pertandingan yang dijalani Madrid, terlepas dari siapa pun lawannya, adalah sebuah ujian.

“Sebagaimana dengan empat pertandingan sebelum itu kami menang, mereka berakhir dengan cepat, dan kami harus terus bergerak. Ini sama di sini. Kami berada di Roma dalam kompetisi yang berbeda. Kami harus fokus pada kompetisi ini sekarang. Kami tidak khawatir tentang sisanya," ujar Solari, mengutip dari Four Four Two, Selasa (27/11/2018).

"Semua pertandingan adalah ujian. Setiap hari adalah ujian besar. Saya sudah berada di sini selama 16 tahun dan saya telah melalui banyak ujian berbeda. Itu karena ini adalah klub yang paling banyak memenangkan sejarah pertandingan," tandas Solari.

(fmh)