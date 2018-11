SEVILLA – Gagal di AC Milan, Andre Silva seperti sedang menemukan performa terbaiknya bersama Sevilla di Liga Spanyol 2018-2019. Dalam 11 laga di Liga Spanyol musim ini, penyerang asal Portugal itu sudah mencetak tujuh gol.

Ketajaman tersebut membuat Sevilla kesengsem untuk meminangnya secara permanen dari AC Milan. Los Nervionenses siap menebut klausul pelepasan sang pemain yang bernilai 35 juta Euro (setara Rp580 miliar) guna mempermanenkan statusnya pada bursa transfer musim panas 2019.

(Baca juga: Sukses di Spanyol, Andre Silva Tak Tutup Kemungkinan Balik ke Milan)





Andre Silva disebut sudah menyetujui ikatan kontrak selama empat tahun bersama klub asal Andalusia tersebut. Apabila jadi ditebus, maka harga penyerang berusia 23 tahun itu akan memecahkan rekor pembelian Sevilla atas nama Quincy Promes pada Agustus 2018 yang seharga 24 juta Euro (setara Rp398 miliar).

“Penggemar Sevilla harap tenang karena dia (Silva) adalah pemain yang sudah kami ikat. Si pemain akan tetap bersama kami dengan kontrak jangka panjang. Kami punya semua hak dan opsi untuk menahannya,” ujar Direktur Olahraga Sevilla, Joaquin Caparros, dilansir dari Four Four Two, Jumat (23/11/2018).

“Milan boleh mengatakan apa yang mereka mau, mereka dan klub lain boleh menginginkannya, tetapi kami sangat sadar bahwa di akhir musim, atau mungkin sebelumnya, kami akan menggunakan hak untuk membelinya,” imbuh mantan pelatih Sevilla era 2000-2005 itu.

AC Milan memboyong Andre Silva dari FC Porto dengan nilai transfer mencapai 38 juta Euro (setara Rp630 miliar) pada bursa transfer musim panas 2017. Namun, ia gagal memenuhi ekspektasi dengan hanya mencetak dua gol dari 24 penampilan di seluruh kompetisi bersama Setan Merah Italia.

(fmh)