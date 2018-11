MANCHESTER – Musim yang penuh warna tengah dijalani oleh Manchester United. Penampilan Setan Merah begitu inkonsisten, tidak hanya di Liga Inggris, tetapi juga Liga Champions 2018-2019. Akan tetapi, hal itu tidak dirisaukan oleh Wakil Presiden, Ed Woodward.

Tangan kanan dari Keluarga Glazer selaku pemilik klub itu yakin Jose Mourinho dan anak asuhnya tetap solid serta bersatu demi kembali meraih momentum positif di Liga Inggris. Meski demikian, Woodward mengakui kalau perjalanan Man United musim ini memang terjal.

(Baca juga: Demi Juarai Liga Champions, De Gea Rela Hengkang dari Man United)





Dalam pemaparan lewat video kepada bursa saham New York, mantan akuntan itu yakin timnya masih akan meraih target di dalam maupun luar lapangan. Woodward yakin Man United tetap dapat mencatatkan laba walau pada akhir musim tidak mendapatkan trofi.

“Di atas lapangan, kami masih dalam posisi yang baik di Liga Champions. Walau kami menjalani start yang tidak terlalu baik di kompetisi domestik, skuad dan manajer tetap bersatu dalam keinginan merebut kembali momentum positif di Liga Inggris,” tukas Ed Woodward, dilansir dari Four Four Two, Jumat (16/11/2018).

“Kami menjalani masa pramusim yang bagus walau sejumlah pemain utama tidak bersama kami karena adanya Piala Dunia. Kesempatan itu sangat bagus bagi banyak pemain muda untuk merasakan pengalaman menjadi bagian dari tim utama. Kami sangat senang melihat mereka menjalani transisi yang bagus ke tim utama,” imbuh pria berusia 47 tahun itu.

Manchester United saat ini terpaku di peringkat delapan klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019 dengan koleksi 20 poin. Selisih yang cukup lebar, yakni 12 angka, dengan Man City di puncak membuat peluang mereka untuk merebut gelar juara semakin tipis.

(fmh)