BRUSSELS – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Belgia, Roberto Martinez memuji kualitas kepemimpinan Eden Hazard. Sebagai seorang pemain yang saat ini menjabat kapten Timnas Belgia, Martinez mengaku sangat kagum dengan pemain Chelsea tersebut.

Sejauh ini Hazard memiliki peranan apik bersama The Blues –julukan Chelsea- dan memberi kesuksesan yang berarti di Timnas Belgia. Bersama Timnas Belgia, Hazard sukses membawa timnya menjadi juara ketiga di Piala Dunia 2018 dan tampil apik di UEFA Nations League musim ini.

Hal ini membuat Martinez merasa kagum. Pelatih berkepala plontos itu mengatakan pemain berusia 27 tahun itu mampu menjadi pemimpin yang bukan hanya sekadar memainkan permainan apik. Tetapi juga berhasil memberi contoh yang baik kepada rekan-rekan lainnya.

“Dia adalah pemimpin yang sangat baik. Ada banyak tipe pemimpin yang berbeda, tetapi saya pikir apa yang Eden Hazard bawa adalah seseorang yang bisa memberi pengaruh yang luar biasa bagi pemain muda,” ungkap Martinez, mengutip dari Four Four Two, Kamis (15/11/2018).

“Dia juga menjadi seseorang yang tidak pernah bisa terpengaruh oleh tekanan permainan atau tekanan situasi. Dia menikmati sepakbolanya dan selalu menentukan untuk permainannya dan panutan bagi kami semua,” tambahnya.

Pada laga terdekat, Hazard akan kembali memimpin rekan-rekannya di Timnas Belgia dalam ajang UEFA Nations Leagua A 2018-2019. Kali ini mereka akan menghadapi tamunya Islandia di King Baudouin Stadium, Jumat 16 November 2018 dini hari WIB.

(Bad)