HANOI – Ribuan suporter Tim Nasional (Timnas) Vietnam rela mengantre di sekitaran Stadion My Dinh, Hanoi, sejak Rabu (14/11/2018) mulai pukul 06.00 WIB. Hal itu melakukan demi mendapatkan tiket pertandingan yang mempertemukan Vietnam vs Malaysia di matchday ketiga Grup A Piala AFF 2018 yang berlangsung di Stadion My Dinh, Jumat 16 November 2018 malam WIB.

Demi menghindari pemalsuan tiket, hari ini para pembeli hanya mendapatkan kode voucher. Nantinya, kode voucher akan ditukar pada hari pertandingan yang berlangsung dua hari ke depan.

Tidak heran ribuan fans Vietnam rela mengantre demi memadati Stadion My Dinh yang memiliki kapasitas sekira 40 ribu kursi penonton tersebut. Sebab, performa The Golden Stars –julukan Vietnam– sedang bagus-bagusnya.

Bermaterikan mayoritas personel U-23, Vietnam tampil trengginas. Di laga pertama Grup A Piala AFF 2018, Nguyen Cong Phuong dan kawan-kawan menang 3-0 di kandang Laos. Ditambah lagi, lawan Vietnam di pertandingan kali ini masuk kategori berat.

Vietnam menjamu Malaysia yang di dua laga awal memenangi pertandingan. Harimau Malaya –julukan Malaysia– berturut-turut menang 1-0 atas Kamboja dan Laos (3-1). Akan tetapi, melihat kondisi terkini plus tampil di Stadion My Dinh, Vietnam memiliki peluang lebih besar untuk menyabet kemenangan.

Sebab secara kondisi fisik, skuad Vietnam jauh lebih prima ketimbang Malaysia. Setelah mengalahkan Laos, Vietnam berstirahat selama delapan hari. Hal itu berbeda dengan Malaysia yang hanya memiliki waktu istirahat selama empat hari jelang tampil di laga nanti.

