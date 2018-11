LAGA-LAGA ketat tersaji pada pekan ke-12 Liga Inggris 2018-2019 yang digelar Sabtu 10 November 2018 malam hingga Minggu (11/11/2018) dini hari WIB. Skor-skor dengan hasil kemenangan tipis mewarnai tiga laga dari enam pertandingan yang dihelat.

Partai pertama yang digelar Sabtu malam adalah Cardiff City vs Brighton and Hove Albion. Tim yang disebut pertama mampu mencatatkan kemenangan keduanya pada Liga Inggris 2018-2019 dengan skor 2-1. Sempat tertinggal 0-1, The Blue Birds akhirnya mampu berbalik menang lewat gol Sol Bamba di menit terakhir babak kedua.

Bergeser ke Huddersfield, anak asuh David Wagner kembali meraih hasil imbang setelah mampu mencatatkan kemenangan perdananya pada pekan lalu. Aaron Moy dan kawan-kawan gagal memanfaatkan status sebagai tuan rumah karena diimbangi 1-1 oleh West Ham United.

Hasil imbang juga terjadi di Stadion King Power saat sang empunya, Leicester City, gagal mencetak gol ke gawang Burnley. Laga yang digelar pada waktu jam makan siang di Inggris terakhir, yakni antara Newcastle United vs Bournemouth berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-1.

Tetangga Bournemouth di selatan Inggris, Southampton lagi-lagi gagal menang. Harapan sempat membuncah ketika Manolo Gabbiadini mencetak gol di menit ke-20. Akan tetapi, keunggulan tipis itu sirna ketika Jose Holebas mencatatkan namanya di papan skor untuk Watford pada menit ke-82.

Laga yang terakhir digelar, yakni antara Crystal Palace vs Tottenham Hotspur berakhir dengan kemenangan tim yang disebut belakangan. Gol tunggal Si Lili Putih diceploskan oleh Juan Foyth di menit ke-66 memanfaatkan umpan manis sang kapten Harry Kane.

