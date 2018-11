ESBJERG – Rafael Van der Vaart secara resmi mengatakan jika dirinya memutuskan pensiun dari dunia sepakbola. Seperti diketahui, mantan penggawa Tim Nasional (Timnas) Belanda bergabung bersama klub Liga Denmark, Esbjerg, sejak Agustus 2018.

Akan tetapi, ia lebih banyak menjalani perawatan akibat cedera. Hal tersebut yang membuat pemain 35 tahun itu mempercepat keputusannya untuk pensiun dari karir sepakbolanya. Van der Vaart sendiri mengaku jika dirinya memiliki keinginan untuk bisa terus bermain hingga tua.

“Saya harus berhenti sekarang. Saya tidak ingin di sini hanya untuk terus melakukan pemulihan, tapi untuk bermain," kata Van Der Vaart kepada De Telegraaf dikutip dari Four Four Two, Senin (5/11/2018).

Kendati begitu, Van der Vart mengaku cukup senang sempat memiliki kesempatan untuk memperkuat tim-tim besar Eropa. Seperti diketahui, sepanjang kariernya Van Der Vaart sudah pernah bermain di sejumlah klub besar. Dia mengawalinya dari Ajax Amstedam sebelum memperkuat Real Madrid, Tottenham Hotspur, Real Betis, dan Hamburg SV.

Tak cuma itu, Van Der Vaart juga senang pernah memperkuat timnas Belanda di sejumlah turnamen besar, salah satunya saat masuk final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

"Selama bertahun-tahun, saya bisa bermain sepak bola dan melawan begitu banyak pemain hebat di stadion paling indah. Saya tidak pernah berani memimpikan itu sebagai seorang anak muda,” sambung Va der Vaart.

(fmh)