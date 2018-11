OKEZONE akan menayangkan dua pertandingan secara live streaming laga lanjutan pekan ke-11 Liga Inggris 2018-2019 yang bergulir akhir pekan ini. Pertandingan pertama yang disiarkan Okezone via live streaming ialah laga yang mempertemukan Arsenal vs Liverpool.

Secara performa, baik Arsenal dan Liverpool dalam motivasi tinggi. The Gunners –julukan Arsenal– tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir di Liga Inggris 2018-2019 dengan koleksi tujuh menang dan satu imbang.

Sementara itu, Liverpool lebih luar biasa lagi. Dari 10 pertandingan awal di Liga Inggris 2018-2019, tim asuhan Jurgen Klopp itu sama sekali belum terkalahkan dengan catatan delapan menang dan dua imbang. Akan tetapi, jika menilik rekor pertemuan di Stadion Emirates dalam tiga laga terakhir, Liverpool sedikit dijagokan untuk meraih poin penuh.

Dalam tiga kunjungan terakhir ke Emirates, The Reds –julukan Liverpool– mengoleksi satu menang dan dua imbang. Laga Arsenal vs Liverpool bisa disaksikan di Okezone pada Minggu 4 November 2018 mulai pukul 00.30 dini hari WIB, dengan cara klik di sini.

Kemudian, pertandingan kedua yang disiarkan via live streaming di Okezone ialah laga Manchester City vs Southampton. Jika melihat kualitas lawan yang dihadapi, The Citizens –julukan Man City– memiliki peluang besar untuk mempertahankan status pemuncak klasemen kelar pekan ke-11.

Di saat Man City sudah mengoleksi delapan kemenangan dari 10 pertandingan, The Saints –julukan Southampton– baru mendapatkan satu hasil positif dari jumlah laga yang sama. Laga Man City vs Southampton bisa disaksikan di Okezone pada Minggu 4 November 2018 mulai pukul 21.30 malam WIB, dengan cara klik di sini.

(Ram)