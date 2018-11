PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) dinilai telah melakukan langkah yang tepat dengan memperpanjang kontrak dari Angel Di Maria hingga 2021. Pasalnya, pemain asal Argentina itu telah tampil apik sejak dibeli PSG pada 2015 dari Manchester United.

Seperti yang dilansir laman resmi PSG, Kamis (1/11/2018), hal itu terbukti dari catatan 57 gol dan 57 assist yang telah dibuat Di Maria dalam 150 pertandingannya untuk PSG. Catatan itu amatlah bagus bagi Di Maria yang sebelumnya dicap gagal di Liga Inggris karena tampil buruk bersama Man United.

Aksi apik teranyar dari Di Maria ialah saat menyelamatkan wajah PSG di depan pendukungnya sendiri, di Parc des Princes saat melawan Atletico Madrid. Pasalnya, pada matchday ketiga Grup C Liga Champions 2018-2019 itu, Di Maria mampu mencetak gol penyeimbang kedudukan pada injury time babak kedua.

BACA JUGA: Kalahkan Ronaldo dan Messi, Cavani Raih Golden Foot Award

Sekedar diketahui, PSG harus tertinggal 2-1 lebih dulu melalui aksi Lorenzo Insigne (29’) dan Dries Mertens (77’). Sementara itu, PSG hanya bisa membalas melalui gol bunuh diri Mario Rui di menit ke-61. Tanpa kontribusi masif dari Di Maria, maka PSG bisa kehilangan poin penting di kandangnya sendiri pada pertandingan itu.

Hal itu amatlah haram hukumnnya bagi PSG di Grup C. Pasalnya, selain PSG dan Napoli, Grup C juga dihuni tim besar lain yakni Liverpool yang sewaktu-waktu bisa menendang PSG ke Liga Eropa. Selain Liverpool, sejatinya masih ada Crvena Zvezda, tetapi klub asal Serbia itu dipandang sebagai pelengkap di Grup C.

(ADP)