MADRID – Santiago Solari ditunjuk sebagai pelatih sementara Real Madrid. Pelatih berpaspor Argentina itu menggantikan posisi Julen Lopetegui yang dipecat manajemen Madrid pada Selasa (30/10/2018) dini hari WIB.

Sejauh ini belum diketahui secara pasti sampai kapan Solari akan menangani Madrid. Akan tetapi menurut laporan Marca, Solari mendapatkan kesempatan minimal selama dua minggu untuk memimpin Marco Asensio dan kawan-kawan.

Dalam kurun dua minggu itu, Madrid setidaknya menjalani empat pertandingan. Sebut saja saat Madrid bertandang ke markas Melilla di babak 32 besar Copa del Rey 2018-2019 pada Kamis 1 November 2018 dini hari WIB, Madrid vs Valladolid (3 November 2018 malam WIB), Viktoria Plzen vs Madrid (8 November 2018 dini hari WIB) dan Celta Vigo vs Madrid (12 November 2018 dini hari WIB).

BACA JUGA: 5 Fakta dari Pelatih Baru Real Madrid, Santiago Solari

Jika hasil optimal dapat diraih, Solari bukan tak mungkin akan langsung diangkat menjadi pelatih permanen. Sementara jika hasil buruk yang didapat, ada dua opsi lain yang bakal dilakukan manajemen Madrid.

Opsi pertama ialah tetap memercayakan posisi pelatih kepada Solari hingga akhir musim. Kemudian, opsi lain ialah langsung menunjuk pelatih permanen lain yang bukan tak mungkin akan diisi Antonio Conte.

Selain Conte dan Solari, kandidat pelatih permanen Madrid ialah Roberto Martinez. Akan tetapi, butuh usaha mendapatkan Martinez, mengingat pelatih asal Spanyol itu masih terikat kontrak bersama Tim Nasional (Timnas) Belgia hingga 30 Juni 2020.

(Ram)