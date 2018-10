MANCHESTER – Penampilan gemilang tengah ditunjukkan Anthony Martial bersama Manchester United dalam beberapa laga terakhir Liga Inggris 2018-2019. Sayap asal Prancis itu mampu membukukan empat gol dari tiga pertandingan terakhir yang terbukti penting bagi Setan Merah.

Martial mencetak satu gol penyeimbang kala Man United menjamu Newcastle tiga pekan lalu. Ia dua kali mencatatkan namanya di papan skor kala melawat ke kandang Chelsea pekan lalu. Satu gol lainnya dibukukan saat menjamu Everton pada Senin 29 Oktober 2018 dini hari WIB.







Performa impresif itu mendapat pujian dari rekan setimnya, Nemanja Matic. Menurut pria asal Serbia itu, Martial dapat menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Pemuda berusia 22 tahun itu hanya perlu untuk lebih memahami serta menunjukkan talentanya di lapangan hijau.

“Anthony adalah pemain yang hebat dan dia harus memahami itu. Dia butuh lebih banyak bermain dengan kepercayaan diri. Dia masih muda dan saya yakin bila dia bisa terus mencetak gol, kepercayaan diri itu akan tumbuh,” terang Nemanja Matic, dilansir dari Four Four Two, Selasa (30/10/2018).

“Jika dia bisa mencapai level teratas, dia bisa menjadi salah pemain terbaik di Liga Inggris. Terkadang menurut saya dia tidak mengerti betapa bagusnya permainannya. Dia sangat cepat, pintar memainkan bola, dan juga cepat. Dia punya segalanya yang dibutuhkan sebagai pemain Manchester United,” imbuh pria berusia 30 tahun itu.

Anthony Martial untuk sementara menjadi top skor Man United di Liga Inggris 2018-2019 dengan empat gol. Jumlah tersebut sama dengan yang dibukukan striker utama, Romelu Lukaku, tetapi dengan jumlah penampilan serta menit yang lebih sedikit.

(fmh)