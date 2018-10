BARCELONA – Kemenangan telak dengan skor 5-1 yang didapat Barcelona atas Real Madrid membuat posisi Los Blancos di papan klasemen Liga Spanyol 2018-2019 kian terpuruk. Kendati begitu, Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, enggan mengeluarkan Madrid dari daftar pesaing Barca dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol

Saat ini, Barca memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol 2018-2019 dengan raihan 21 poin. Sementara Madrid, terjebak di posisi kesembilan dengan koleksi 14 poin. Valverde menilai bahwa selisih poin antara Barca dengan Madrid tidaklah jauh. Ditambah lagi, kompetisi baru melangsungkan 10 pertandingan. Sehingga menurutnya terlalu awal untuk menilai Madrid.

Pada musim kompetisi 2017-2018, Madrid juga mengalami start yang buruk, yang mana mereka kesulitan mendapat kemenangan. Hal itu dinilai Valverde akan membuat Madrid belajar dan tak akan mengulangi kesalahan serupa. Menurutnya, masih sangat mungkin bagi Madrid untuk bangkit dan masuk kembali ke jalur persaingan.

“Tentu saja Madrid tidak keluar dari jalur persaingan. Ini baru memasuki pekan ke-10. Mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti musim lalu,” ujar Valverde, seperti dilansir dari Four Four Two, Senin (29/10/2018).

"Setiap pekan, ada tiga pertandingan. Ada pekan-pekan ketika semuanya berjalan sangat baik, seperti yang kami alami sekarang ini. Dan ada juga ketika, untuk alasan apa pun, Anda tidak memenangkan pertandingan. Pekan-pekan tanpa kemenangan adalah bencana. Ada dua jenis pekan dan kami harus tetap tenang," tuntas Valverde.

