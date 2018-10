BARCELONA – Kekalahan telak 1-5 yang didapat Real Madrid dari Barcelona dalam laga lanjutan Liga Spanyol 2018-2019, membuat Pelatih Los Blancos, Julen Lopetegui, di ambang pintu pemecatan. Menanggapi situasi tersebut, Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, mengungkapkan rasa empatinya.

Valverde tidak memungkiri bahwa jika sebuah tim mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, maka pelatih adalah sosok paling utama yang akan disalahkan. Menurutnya, itu adalah hal yang lumrah dalam dunia sepakbola, di mana para pelatih selalu dituntut untuk bisa memberikan hasil bagus.

Bahkan, meski kini Valverde sedang memiliki tren bagus bersama Barca, ia tidak memungkiri kalau dalam tiga pekan ke depan, bisa saja mengalami hal yang sama dengan Lopetegui saat ini. Kendati demikian, sebagai sesama pelatih, Valverde mengharapkan yang terbaik bagi Lopetegui, yakni dengan tidak kehilangan pekerjannya (dipecat).

“Saya tahu bagaimana rasanya berada dalam situasi yang sulit, di mana hasil bagus tidak kunjung datang. Semuanya terfokus pada pelatih. Itu yang terjadi dalam sepakbola. Saya menempatkan diri saya di posisi bawah dan saya tahu dia (Lopetegui) mengalami kesulitan,” ucap Valverde, mengutip dari Four Four Two, Senin (29/10/2018).

"Apa yang terjadi kepada Lopetegui bisa terjadi kepada saya dalam tiga pekan. Begitulah, kami diekspos sebagai pelatih. Saya berharap yang terbaik untuk Julen. Saya tidak akan membahas apakah dia pantas dipecat atau tidak. Saya tidak ingin melihat pelatih mana pun dipecat, tidak Lopetegui, tidak pelatih Huesca, tidak pelatih Granada dan, tentu saja tidak pelatih Barca," pungkasnya.

