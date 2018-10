LONDON – Chelsea berhasil memetik kemenangan telak dengan skor 4-0 kala bertandang ke markas Burnley dalam laga lanjutan pekan ke-10 Liga Inggris 2018-2019. Dalam pertandingan tersebut, Chelsea tak dapat dibela pemain andalannya, Eden Hazard, yang masih mengalami cedera. Meski menang meyakinkan, namun Pletaih Chelsea, Maurizio Sarri, masih mengharapkan kehadiran Hazard.

Sebelum ini, banyak yang beranggapan bahwa Chelsea adalah tim yang hanya bergantung kepada satu pemain saja, yakni Hazard. Pasalnya, Kapten Timnas Belgia itu kerap tampil sebagai juru selamat berkat gol-gol krusialnya kala Chelsea membutuhkan kemenangan. Tak ayal, ketika Hazard mendapat cedera di laga melawan Manchester United, banyak pihak yang menjadi khawatir.

Kendati demikian, Chelsea nyatanya mampu membuktikan diri sebagai tim yang tangguh. Meski tanpa kehadiran Hazard, The Blues tetap memetik kemenangan meyakinkan. Sebelumnya, saat menghadapi BATE Borisov di ajang Liga Champions 2018-2019, Chelsea menang dengan skor 3-1. Meski begitu, Sarri tentunya berharap agar Hazard bisa segera pulih.

“Saya ingin dia (Hazard) tampil di setiap pertandingan jika memungkinkan. Hazard menawarkan sesuatu yang berbeda. Saya sangat senang karena tim mampu mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir tanpa Hazard. Itu pertanda bagus,” ucap Sarri, menyadur dari Four Four Two, Senin (29/10/2018).

"Saya ingin Eden sesegera mungkin. Saya tidak yakin apakah Hazard bisa tampil untuk laga hari Rabu (melawan Derby County di Piala Liga Inggris), tetapi mudah-mudahan bisa tampil untuk hari Minggu (melawan Crystal Palace di Liga Inggris)," jelasnya.

(fmh)