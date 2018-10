MANCHESTER – Everton akan berhadapan dengan Manchester United dalam laga lanjutan Liga Inggris 2018-2019 yang digelar Minggu 28 Oktober 2018 malam WIB. Meski kini Everton menempati posisi yang lebih unggul dari Man United di klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019, sang pelatih, Marcos Silva, tak mau jemawa.

Silva tetap yakin pertandingan kontra Man United bakal berlangsung sengit karena lawan mereka merupakan salah satu tim terbaik di Inggris. Terlebih, pertandingan ini akan digelar di markas Man United, yakni Old Trafford, sehingga penampilan yang apik diyakini Silva akan ditunjukkan anak asuh Jose Mourinho tersebut.

Karena itu, Silva memastikan penampilan terbaik bakal ditunjukkan anak asuhannya kala berlaga di Old Trafford. Hal ini harus dilakukan agar mereka tetap dapat unggul dari Man United di klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019. Kini, Everton sendiri tengah bertengger di posisi kedelapan, sementara Man United berada di tempat ke-10.

"Untuk menang secara teratur di tempat seperti Old Trafford, tidak ada satu pun tim di Liga Inggris yang dapat melakukannya. Untuk dapat memenangkan satu pertandingan di Old Trafford atau di kandang tim kuat lainnya, Anda harus tampil kuat sebagai tim,” ujar Silva, sebagaimana dikutip dari The Independent, Sabtu (27/10/2018).

"Anda harus memiliki kepribadian dan karakter untuk tidak takut dan menjadi diri sendiri. Pertama, Anda harus menghormati lawan karena mereka adalah pihak yang kuat bahkan jika mereka tidak dalam momen terbaik. Mereka adalah tim yang kuat dengan banyak pemain berkualitas. Tetapi, Anda harus bermain dan tidak takut tentang apa pun. Kami harus memiliki kualitas dan bermain dengan cara kami,” tukasnya.

