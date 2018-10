QATAR dan Indonesia jadi negara kedua dan ketiga yang memastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-19 2018. Kepastian itu didapat setelah Qatar dan Indonesia finis di posisi satu dan dua Grup A Piala Asia U-19 2018.

Sebelumnya, Jepang jadi negara pertama yang memastikan tempat di fase gugur. Jepang bahkan sudah dipastikan keluar sebagai juara Grup B Piala Asia U-19 2018, meski baru melakoni dua pertandingan.

(Jepang sudah lolos ke perempatfinal Piala Asia U-19 2018. Foto: AFC)

Setelah tiga tim di atas, sebanyak tiga negara akan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-19 2018 pada hari ini, Kamis (25/10/2018). Hal itu karena Grup B dan C Piala Asia U-19 2018 akan menggelar matchday ketiga hari ini.

Sebanyak empat pertandingan akan digelar hari ini. Pada pukul 16.00 WIB, akan digelar dua pertandingan yang mempertemukan Jepang vs Irak di Stadion Pakansari dan Thailand vs Korea Utara (Stadion Patriot Candrabhaga). Dua laga di atas bisa dibilang hanya mencari posisi runner-up Grup B. Sebab, Jepang sudah dipastikan menjadi juara grup.

Setelah melalui dua pertandingan, Jepang duduk di puncak klasemen dengan koleksi enam angka, disusul Korut (tiga), Irak (satu) dan Thailand (satu). Karena itu, Korea utara, Irak dan Jepang akan mencari satu slot tersisa dari Grup B untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-19 2018.

Kemudian pada pukul 19.00 WIB, digelar dua pertandingan dari Grup C yang mempertemukan Vietnam vs Korea Selatan (Korsel) dan Australia kontra Yordania. Saat ini, tinggal Korsel, Australia dan Yordania yang memiliki peluang lolos ke perempatfinal dari Grup C. Sebab, Vietnam sudah dipastikan tersingkir setelah kalah di dua laga awal.

(Australia dan Korsel berpotensi jadi wakil dari Grup C yang lolos ke perempatfinal. Foto: AFC)

Usai melewati dua pertandingan, Korsel dan Australia sama-sama mengoleksi empat angka. Sementara itu, Yordania meraih tiga poin dan Vietnam di posisi juru kunci dengan belum meraih angka.

(Ram)