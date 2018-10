JAKARTA – PSSI secara resmi merilis harga tiket untuk laga perempatfinal Piala Asia U-19 2018. Laga perempatfinal sendiri akan dilangsungkan pada tanggal 28 dan 29 Oktober mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi.

Melansir dari laman resmi PSSI, Kamis (25/10/2018) untuk laga di Stadion Gelora Bung Karno, tiket dijual dengan harga bervariasi dari Rp 75.000 hingga Rp 800.000. Sedangkan di Stadion Patriot, Bekasi dari Rp 75.000 hingga 200.000. Khusus laga perempat final di Stadion Gelora Bung Karno, PSSI mengeluarkan total 70.505 lembar tiket yang terdiri dari 29.724 tiket offline dan 40.781 tiket online.

Untuk venue Stadion Gelora Bung Karno akan berlangsung dua pertandingan yakni juara grup A (Qatar) melawan runner up grup B (Korea Utara). Dan runner up grup A (Indonesia) akan bertemu juara grup B (Jepang). Sementara Stadion Patriot Chandrabhaga akan menghelat dua laga yakni juara grup C melawan runner up grup D dan runner up grup C menantang juara grup D.

Tiket akan dijual melalui online dan manual. Untuk pembelian via online khusus di Stadion Gelora Bung Karno, PSSI membuka penjualan mulai malam ini hingga jelang kick off di website www.pssi.org. Sedangkan tiket offline atau manual dijual pada hari H-1 pertandingan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Bellezza Shopping Arcade, unit 65-66 (depan ITC Permata Hijau) dan hari H di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan.

Sementara penjualan online Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi bisa dibeli di website www.bukalapak.com dan untuk pembelian offline atau manual saat hari H pertandingan di loket box Stadion. Satu tiket berlaku untuk dua pertandingan di hari yang sama. Sedangkan untuk laga semi final dan final dalam waktu dekat PSSI akan kembali merilis harga tiketnya.

Harga Tiket Babak Perempatfinal Piala Asia U-19 2018

Gelora Bung Karno, Jakarta

VIP Barat: 800.000

VIP Timur: 600.000

Kategori 1: 300.000

Kategori 2 (Utara/Selatan): 150.000

Kategori 3 (Tribun Atas): 75.000

Patriot Chandrabhaga, Bekasi

VIP: 200.000

Kategori 1: 100.000

Kategori 2: 75.000

