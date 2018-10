BARCELONA – Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, memastikan Lionel Messi akan absen merumput setidaknya selama tiga pekan. Sebab, La Pulga menderita patah tangan kanan saat Blaugrana menjamu Sevilla di Liga Spanyol 2018-2019 akhir pekan lalu.

Dengan demikian, Messi sudah pasti absen dalam dua laga besar yang akan dihadapi Barcelona, yaitu kontra Inter di Liga Champions 2018-2019 serta El Classico versus Real Madrid pada 28 Oktober mendatang.

Namun, Valverde mengaku tidak khawatir dengan absennya sang kapten. Mantan peracik strategi Athletic Bilbao itu harus berpikir keras untuk menentukan gaya main Barcelona tanpa Lionel Messi selama tiga pekan mendatang.

“Kami harus mencari cara untuk bermain tanpa dirinya. Kami tentu akan merindukannya. Kami tidak seharusnya menaruh beban di pundak Leo Messi sebagai seorang pemain, kami harus melakukannya bersama-sama. Messi memang unik, tetapi masih ada pemain lain yang bisa mengisi tempatnya,” urai Valverde, dinukil dari Four Four Two, Rabu (24/10/2018).

“Dia adalah pemain terbaik. Dokter mengatakan sekira tiga minggu dan kadang-kadang orang menginginkan dia kembali lebih cepat. Saya dengan senang hati mengatakan akan menjadi sebuah keajaiban jika dia kembali pekan depan,” imbuh pria berusia 54 tahun itu.

Dengan skuad yang penuh talenta di Barcelona, Valverde seharusnya tidak perlu pusing dengan absennya Lionel Messi. Sebab, Ousmane Dembele dan rekrutan anyar dari Bordeaux, Malcom, diyakini bisa menggantikan peran The Messiah untuk sementara waktu.

