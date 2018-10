PARIS – Laga sengit bakal tersaji kala Paris Saint-Germain (PSG) menjamu wakil Italia, Napoli, dalam lanjutan matchday ketiga babak penyisihan grup Liga Champions 2018-2019. Jelang laga tersebut, Pelatih PSG, Thomas Tuchel, mengungkapkan kalau bos Napoli, Carlo Ancelotti, adalah sosok yang memberinya inspirasi.

Tuchel tidak memungkiri kalau selama ini ia menaruh rasa kagum pada diri Ancelotti. Baik ketika Ancelotti masih menjadi pesepakbola hingga pelatih, Tuchel mengaku selalu terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh pria asal Italia tersebut. Utamanya, yakni saat Ancelotti membawa AC Milan menjadi salah satu klub terbaik di dunia pada medip 2000-an awal.

“Pada awalnya saya mengaguminya sebagai pemain, saya melihatnya di TV, dia berada di klub besar dan Anda bisa merasakan bahkan melalui TV bahwa ia spesial. Kemudian sebagai pelatih di AC Milan, permainannya menjadi cair. Menyaksikan tim-tim Carlo Ancelotti adalah inspirasi bagi saya," ungkap Tuchel, menukil dari Four Four Two, Rabu (24/10/2018).

Meski Tuchel telah mengakui kekagumannya terhadap Ancelotti, namun bukan berarti ia tak akan segan pada lagan anti. Tuchel menjelaskan bahwa target PSG adalah meraih kejayaan di Eropa setelah mampu menguasai kancah domestik.

“Dalam kompetisi ini, upaya harus datang dari semua orang. Kami memiliki tim dan pemain yang luar biasa juga. Kami berada di klub besar, kota besar, namun kami tidak memiliki pengalaman besar di Liga Champions. Kami tidak terbiasa mencapai empat besar dan itulah mengapa sangat sulit untuk berkembang di Liga Champions,” terang Tuchel.

(fmh)