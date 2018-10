MANCHESTER – Pemain belakang Juventus, Leonardo Bonucci, mengklaim pernah menolak tawaran Manchester United demi Si Nyonya Tua. Penolakan tersebut terjadi pada bursa transfer musim panas 2018.

Seperti diketahui, Man United gencar berburu pemain belakang kelas dunia. Bonucci merupakan salah satu target untuk didatangkan ke Old Trafford. Namun, sang pemain justru lebih memilih untuk pulang ke Juventus setelah memperkuat AC Milan selama satu musim.

Bonucci mengaku, dirinya didekati oleh Jose Mourinho dan Manchester United. Namun, tawaran menggiurkan itu ditolaknya. Selain itu, mantan pemain Bari itu juga menolak tawaran dari Manchester City demi bisa pulang ke Kota Turin.

“Ya. Keputusan itu baru saya ambil pada Juni 2018. Benar bahwa saya punya keinginan dalam hati untuk kembali ke Juventus. Ketika agen saya bilang ada kesempatan untuk kembali, saya langsung berhenti mendengarkan orang lain,” ujar Leonardo Bonucci, dilansir dari Four Four Two, Selasa (23/10/2018).

“Ada sejumlah kemungkinan antara Manchester City dan Manchester United. Saya menerima tawaran dari Man City pada 2016. Saat itu, saya memutuskan untuk menetap di Juventus,” imbuh pria berusia 31 tahun itu.

Bonucci punya kesempatan untuk menunjukkan kelasnya kepada salah satu peminat, yakni Manchester United kala timnya bersua di Stadion Old Trafford pada Liga Champions 2018-2019. Juventus saat ini memuncaki Grup H Liga Champions 2018-2019 dengan enam poin, disusul United yang mengoleksi empat angka.

