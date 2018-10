LONDON – Pemain bintang Arsenal, Mesut Ozil, mengaku sangat bangga bisa menjadi kapten The Gunners –julukan Arsenal. Kebanggaan tersebut ia ungkapkan kala memimpin Arsenal menang atas Leicester City dengan skor 3-1 pada pertandingan laga lanjutan Liga Inggris 2018-2019, Selasa (23/10/2018) dini hari WIB.

Tak hanya bangga saja, namun pemain yang baru-baru ini memutuskan untuk pensiun dari Tim Nasional (Timnas) Jerman itu pun merasa bahwa permainan Arsenal dini hari tadi sangatlah indah nan seksi. Ozil mengaku sangat puas dengan hasil pertandingan melawan Leicester tersebut.

Baca Juga: Hasil Pertandingan Arsenal vs Leicester City di Liga Inggris 2018-2019

I think we played some sexy football tonight 😎💪🏼 Proud captain of this team and this club! © #YaGunnersYa ❤ #M1Ö @Arsenal pic.twitter.com/iPFGxViAes