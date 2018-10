BOGOR – Tim Nasional (Timnas) Korea Utara (Korut) U-19 berhasil meraih kemenangan atas Timnas Irak U-19 pada laga kedua Grup B Piala Asia U-19 2018. Bermain di Stadion Pakansari pada Senin (22/10/2018) sore WIB, Korut sukses mengandaskan Irak dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol pada laga tersebut berhasil dicetak Pak Kwang-Chon yang mencetak pada menit ke-55. Gol itu pun berhasil mengantarkan Korut menguci raihan tiga poin setelah pada laga perdana mereka menelan kekalahan dari Jepang dengan skor 2-5. Sementara Irak harus gagal mendapat poin setelah pada laga sebelumnya meraih hasil imbang 3-3 kontra Thailand.

Pertandingan antara Korut melawan Irak sendiri memang berjalan dengan sangat ketat. Kedua tim sama-sama berusaha mengincar tiga poin untuk bisa mendapat peluang untuk melaju ke babak selanjutnya di Piala Asia U-19 2018.

Intensitas serangan kedua tim pun sama-sama seimbang. Namun hingga babak pertama usai, kedua tim sama-sama kurang bisa memanfaatkan peluang untuk membuahkan gol. Alhasil pada 45 menit pertama kedua tim masih bermain imbang 0-0.

FT: PRK 🇰🇵 1 - 0 🇮🇶 IRQ



DPR Korea recover from their opening match defeat to claim slim victory over Iraq! #AFCU19 pic.twitter.com/6pnEWkpgnI— #AFCU19 (@theafcdotcom) October 22, 2018