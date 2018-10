SEBANYAK empat pertandingan Piala Asia U-19 2018 akan digelar hari ini, Senin (22/10/2018). Empat pertandingan itu melibatkan masing-masing dua laga dari Grup B dan C Piala Asia U-19 2018.

Pada pukul 16.00 WIB di Stadion Pakansari Bogor, akan tergelar laga yang mempertemukan Korea Utara (Korut) vs Irak yang merupakan matchday kedua Grup B Piala Asia U-19 2018. Baik Korut dan Irak memburu kemenangan di laga kali ini.

Hal itu karena pada laga pertama, mereka gagal meraih kemenangan. Korut dihancurkan Jepang 2-5, sedangkan Irak bermain 3-3 kontra Thailand. Sementara itu di jam yang sama, Australia akan bertemu Vietnam di matchday kedua Grup C Piala Asia U-19 2018, namun laga ini digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

(Australia saat bertemu Korsel di laga pertama Piala Asia U-19 2018. Foto: AFC)

Sama seperti Korut dan Irak, baik Vietnam dan Australia gagal meraih kemenangan di laga pertama. Vietnam tumbang 1-2 dari Yordania, sedangkan Australia bermain 1-1 kontra Korea Selatan (Korsel).

Kemudian pada pukul 19.00 WIB digelar dua laga secara bersamaan di dua stadion yang berbeda. Di Stadion Pakansari tergelar laga yang mempertemukan Thailand vs Jepang (Grup B) dan di Stadion Patriot menggelar pertandingan Yordania vs Korsel (Grup C).

(Suasana laga Vietnam vs Yordania. Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Jika melihat hasil di matchday pertama, pertandingan pada malam hari ini diyakini jauh lebih seru ketimbang laga sore hari. Meski begitu, laga sengit dipercaya akan tersaji dalam empat pertandingan di atas.

Berikut jadwal matchday kedua Grup B dan C Piala Asia U-19 2018:

Grup B

Korea Utara vs Irak (Stadion Pakansari, pukul 16.00 WIB)

Thailand vs Jepang (Stadion Pakansari, pukul 19.00 WIB)

Grup C

Australia vs Vietnam (Stadion Patriot, pukul 16.00 WIB)

Yordania vs Korsel (Stadion Patriot, pukul 19.00 WIB)

(Ram)