SEJUMLAH pertandingan yang seru dan menarik terjadi selam dalam gelaran pekan kesembilan Liga Italia 2018-2019. Salah satu laga yang menarik perhatian tentunya adalah perseteruan antara Inter Milan dengan rival sekotanya, AC Milan. Pasalnya, laga tersebut tidak hanya sekadar mempertaruhkan poin, namun juga gengsi.

Baik Inter dan Milan sebetulnya melakoni pertandingan tersebut dengan berhati-hati. Akan tetapi, Inter mampu mendominasi jalannya laga dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Kendati demikian, gol yang dinantikan Inter baru tercipta di menit ke-90+2 melalui Mauro Icardi. Gol tersebut sekaligus membawa Inter menuju kemenangan tipis 1-0.

(Baca juga: Hasil Pertandingan Inter Milan vs AC Milan di Liga Italia 2018-2019)

Pada pertandingan lainnya, Lazio mampu meraih kemenangan dengan skor 2-0 kala bertandang ke markas Parma. Tim tuan rumah sebenarnya mampu menahan gempuran yang dilancarkan Lazio hampir di sepanjang pertandingan. Akan tetapi, pada menit ke-81 gawang Parma bobol oleh Ciro Immobile. Alih-alih berusaha menyamakan kedudukan, Parma justru kembali bobol di menit 90+3 melalui Correa.

Sementara itu, pada laga lainnya Atalanta memetik kemenangan besar dengan skor 5-1 saat melawat ke kandang tim juru kunci, Chievo Verona. Atalanta memulai pesta golnya di menit ke-25 melalui Marten de Roon. Selepas itu, Josip Ilicic mencetak hattrick yang membuat Chievo semakin terpuruk. Satu gol Atalanta lainnya diciptakan Robin Gosens di menit ke-72. Sedangkan gol hiburan Chievo dilesakkan Valter Birsa pada menit ke-84 melalui titik putih.

Adapun tiga pertandingan lainnya, yakni antara Frosinone vs Empoli, Bologna vs Torino, dan Fiorentina vs Cagliari, semuanya berakhir dengan skor sama kuat. Berikut adalah hasil lengkap pertandingan Liga Italia 2018-2019 semalam.

(Foto: Whoscored)

(fmh)