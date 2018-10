TURIN – Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, akan melakoni partai nostalgia saat bertandang ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada Liga Champions 2018-2019, Rabu 24 Oktober 2018, dini hari WIB. Pasalnya, pertandingan itu akan menjadi ajang reuni bagi Ronaldo yang pernah membela Man United dari 2003-2009.

Seperti yang diwartakan Sky Sports, Senin (22/10/2018), dalam kurun waktu enam tahun itu, Ronaldo telah banyak memberikan trofi bagi Man United. Tercatat Ronaldo telah memberikan sembilan trofi bagi Man United termasuk satu trofi Liga Champions 2008-2009.

Kendati demikian, pertandingan pada Rabu dini hari itu bukanlah kali pertama Ronaldo kembali ke Old Trafford sebagai lawan. Saat masih membela Real Madrid, Ronaldo pun pernah berkunjung ke Old Trafford di babak 16 besar Liga Champions 2012-2013.

Kala itu, Madrid mampu menundukkan Man United dengan skor akhir 2-1 dan Ronaldo pun mencetak satu gol di pertandingan itu. Secara agregat Madrid pun unggul 3-2 atas Man United, sebab pada leg pertama kedua tim bermain imbang 1-1.

Menilik pada hasil itu, maka Ronaldo pun juga punya kemungkinan untuk unjuk gigi dengan golnya lagi di Old Trafford. Kendati demikian, jika mencetak gol di Old Trafford maka Ronaldo pun dipercaya tidak akan merayakannya. Sebab, saat mencetak gol bersama Madrid di Old Trafford pun Ronaldo tidak merayakannya.

