LONDON – Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, mengkritik keputusan wasit di laga kontra Chelsea yang digelar pada Sabtu 20 Oktober 2018 malam WIB. Menurutnya, wasit memberikan waktu tambahan yang terlalu panjang di babak kedua sehingga membuat Chelsea berhasil menyamakan kedudukannya dengan Man United.

Mike Dean yang menjadi wasit pada laga yang berlangsung di Stamford Bridge itu memutuskan memberi waktu tambahan selama enam menit di babak kedua. Babak tambahan waktu ini pun dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Chelsea. Tepat di menit 90+6, Ross Barkley berhasil mencetak gol penyama untuk Chelsea sehingga pertandingan pun berakhir menjadi skor 2-2.

Kondisi tersebut sangat disayangkan oleh Mourinho. Sebab, dirinya yakin Man United bisa meraih poin penuh jika wasit tidak memberikan tambahan waktu yang terlalu panjang di babak kedua. Mourinho pun melontarkan pernyataan yang menyindir keputusan Dean.

"Saya berharap setiap wasit melakukan hal yang sama seperti Mike Dean, untuk memberikan enam menit (tambahan waktu). Biasanya, ketika saya kalah, saya tidak pernah memiliki lima, enam, atau tujuh menit tambahan waktu,” ujar Mourinho, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Minggu (21/10/2018).

Hasil imbang ini sangat disayangkan oleh Mourinho lantaran Man United kini tengah membidik kemenangan sebanyak mungkin demi memperbaiki posisinya di klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019. Berkat hasil imbang tersebut, tim berjuluk The Red Devils itu pun kini tengah bertengger di posisi kesembilan dengan torehan 14 poin.

(dji)