HUDDERSFIELD - Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, mengakui perbaikan di lini belakang timnya membawa konsekuensi tidak mengenakkan pada lini depan. Sebagai informasi, Si Merah sejauh ini baru kebobolan tiga kali dari delapan laga di Liga Inggris 2018-2019 yang sudah dijalani.

Peningkatan pesat memang terjadi di lini belakang Liverpool pasca kedatangan Virgil van Dijk pada Januari 2018 serta kiper Allison Becker pada bursa transfer musim panas. Perbaikan tersebut sayangnya membawa menggerus gol yang dicetak anak asuh Jurgen Klopp.

(Baca juga: Jadwal Live Streaming Huddersfield vs Liverpool di Okezone)





Liverpool saat ini sudah mencetak 15 gol di Liga Inggris 2018-2019. Klopp mengakui perubahan pendekatan memang berkontribusi pada minimnya jumlah gol yang dicetak. Pun begitu, pria Jerman itu yakin timnya masih menciptakan cukup banyak peluang.

“Kami ingin menjadi lebih kuat di sektor pertahanan tetapi bukan berarti kami mengatakan tidak tertarik dengan lini serang. Ini adalah periode adaptasi yang normal. Anda harus membiasakan diri terhadap hal-hal baru,” ujar Jurgen Klopp, mengutip dari Four Four Two, Sabtu (20/10/2018).

“Anda mengalihkan fokus pada sesuatu dan dengan segera kehilangan sentuhan di area lain. Saya baik-baik saja dengan itu. Kami sudah memiliki hasil yang cukup bagus dan mencetak gol yang tentu saja bisa kami tingkatkan lagi. Kami harus menjaga stabilitas ini,” imbuh pria berusia 51 tahun itu.

Liverpool kembali akan berlaga di Liga Inggris 2018-2019 dengan melawat ke Stadion Kirklees, kandang dari Huddersfield Town. Laga tersebut akan disiarkan langsung via live streaming di Okezone. Caranya mudah, cukup klik di sini.

(fmh)