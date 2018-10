LONDON – Manajer Manchester United, Jose Mourinho mengatakan, akan denang senang hati menyambut Eden Hazard di Stadion Old Trafford. Orang Portugal itu mengaku sangat ingin melihat sayap serang asal Belgia itu mengenakan kostum Setan Merah.

Menurut Mourinho, bekas anak asuhnya itu merupakan pemain terbaik di Liga Inggris saat ini. Tak heran, Si Spesial berharap Eden Hazard dapat bergabung dengan Manchester United.

Keduanya sempat berkolaborasi di Chelsea pada Liga Inggris selama tiga musim yang membuahkan trofi juara Liga Inggris 2014-2015. Namun, hubungan keduanya memburuk ketika memasuki Liga Inggris 2015-2016 yang membuat Jose Mourinho dipecat pada Desember.

“Saya akan sangat senang memiliki Eden Hazard di Manchester United. Akan tetapi, saya tahu Chelsea tidak akan menjualnya ke Manchester United. Jadi, itu bukan sebuah masalah mengingat Chelsea dipimpin oleh orang-orang pintar serta berpengalaman di sepakbola,” ujar Jose Mourinho, dilansir dari Four Four Two, Sabtu (20/10/2018).

“Sejarah mengatakan bahwa ketika Eden Hazard menjadi pemain terbaik di Liga Inggris, Chelsea adalah juaranya. Setidaknya terjadi dua kali bersama saya dan Antonio (Conte). Musim ini, walau masih permulaan, jika dia adalah pemain terbaik di liga, maka Chelsea berada di puncak karena dia adalah jenis pemain yang bisa memberi perbedaan,” imbuh pria berusia 55 tahun itu.

Pernyataan Jose Mourinho itu diucapkan jelang lawatan Man United ke markas Chelsea, Stadion Stamford Bridge, Sabtu (20/10/2018). Perlu diketahui, Setan Merah selalu kesulitan kala menyambangi London Barat di mana mereka terakhir kali pulang dengan tiga angka adalah pada Liga Inggris 2012-2013 di bawah asuhan Sir Alex Ferguson.

