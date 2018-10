MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Juan Mata, merasa tidak khawatir jelang berlaga melawan Chelsea di Stamford Brigde pada Sabtu 20 Oktober 2018 malam WIB. Meski akan menghadapi sang mantan tim, tetapi ia tak ingin hal itu memengaruhinya bersama Man United.

Seperti diketahui sebelum hijrah ke Man United, Mata sempat memperkuat Chelsea saat pertama kali datang ke Liga Inggris. Berbagai kenangan pun dimiliki pemain berpaspor Spanyol tersebut ketika memperkuat Chelsea.

Apalagi, ia juga memiliki kenangan yang baik bersama para penggemar Chelsea. Tetapi pada kali ini Mata akan berlawanan bersama para penggemar The Blues –julukan Chelsea. Meski ini bukan pertama kalinya bagi Mata melawan Chelsea dengan membela Man United, tetapi situasi Stamford Bridge memiliki kenangan tersendiri baginya.

Akan tetapi, Mata memastikan bahwa pada saat berada di lapangan ia akan sekuat tenaga membela Setan Merah –julukan Man United untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya. Maka ia pun tak khawatir tentang kenangan manis yang ia miliki bersama Chelsea.

“Saya memiliki kenangan yang sangat bagus dari Stamford Bridge dan dari para penggemar. Saya berada di sana selama 2,5 tahun, jadi sebelum dan sesudah pertandingan saya akan melihat beberapa wajah yang ramah, tetapi itu akan hilang ketika berada di lapangan,” ungkap Mata, mengutip dari Four Four Two, Kamis (18/10/2018).

Pemain berusia 30 tahun itu bergabung bersama Chelsea pada Agustus 2011 hingga Januari 2014. Setelah itu ia memutuskan hijrah ke Old Trafford dan masih bertahan hingga saat ini.

(Bad)