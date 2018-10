JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 akan memulai petualangannya dalam gelaran Piala Asia U-19 2018 dengan menghadapi Taiwan pada Kamis 18 Oktober 2018 malam WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Jelang dilangsungkannya pertandingan tersebut, gelandang Timnas Indonesia U-19, Egy Maulana Vikri, memberikan sebuah pesan.

Dalam sebuah video singkat yang diunggah oleh Twitter resmi AFC, Egy menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Egy meminta agar masyarakat selalu mendoakan dan mendukung perjuangan Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala Asia U-19 2019. Ia percaya bahwa doa dan dukungan banyak orang akan mampu membuat Indonesia meraih hasil yang baik.

Egy Maulana Vikri has a special message to all Indonesian fans ahead of tomorrow's #AFCU19 opener against Chinese Taipei! pic.twitter.com/PV4pooi1WE