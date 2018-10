JEDDAH – Tim Nasional (Timnas) Brasil bakal berhadapan dengan Argentina dalam laga persahabatan internasional yang digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu 17 Oktober 2018 dini hari WIB. Argentina pun dipastikan tidak akan diperkuat pemain andalannya, Lionel Messi, pada pertandingan tersebut. Meski tak diperkuat Messi, striker Brasil, Neymar Jr, tak mau menganggap remeh Argentina.

Tentu saja, Neymar memiliki alasan khusus atas sikapnya tersebut. Menurutnya, Argentina adalah tim tangguh yang diperkuat oleh banyak pemain hebat. Jadi, absennya Messi diyakini olehnya tidak akan membuat tim lawan menjadi terpuruk dan mudah dikalahkan.

Salah satu pemain Argentina yang begitu diwaspadai Neymar ialah Paulo Dybala. Menurutnya, Dybala adalah pemain yang begitu tangguh dan memiliki kualitas baik. Dengan kondisi ini, pemain yang juga memperkuat Juventus tersebut pun bisa mengancam lini pertahanan Brasil kapan pun pada pertandingan tersebut.

Karena itu, Neymar mengaku persiapan matang terus dilakukan oleh timnya untuk melakoni laga yang digelar dini hari tersebut. Pemain yang juga memperkuat Paris Saint-Germain (PSG) itu berharap hasil manis bisa dibawa pulang Brasil.

"Kami tidak pernah meremehkan kualitas pemain yang ada di Argentina saat ini. Argentina punya Paulo Dybala, pemain yang sangat saya suka. Kami harus memindahkan konsentrasi kami," ujar Neymar, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Selasa (16/10/2018).

(dji)