JEDDAH – Striker andalan Tim Nasional (Timnas) Argentina, Lionel Messi, dipastikan absen kala berhadapan dengan Brasil dalam laga persahabatan internasional yang digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu 17 Oktober 2018 dini hari WIB. Kabar absennya Messi ternyata disambut baik oleh pemain bintang Brasil, Neymar Jr.

Neymar mengaku bahagia karena tak harus berjumpa Messi pada laga tersebut. Hal ini wajar dirasakan Neymar dan penggawa Brasil lainnya. Sebab, dengan absennya Messi, peluang mereka untuk merebut kemenangan pada pertandingan tersebut pun akan semakin besar.

Karena itu, Neymar memastikan permainan terbaik bakal ditunjukkan dirinya serta teman-temannya di Timnas Brasil. Hal ini wajib dilakukan karena Brasil mengincar kemenangan pada laga tersebut. Kemenangan menjadi hal penting bagi mereka karena dapat membuktikan kualitas tim. Pasalnya, Argentina sendiri merupakan salah satu tim kuat.

"Pencinta sepakbola mungkin akan kecewa Messi tidak bermain pada laga besar seperti ini. Tapi untuk kami, itu adalah berita bagus. Ini adalah pertandingan yang sulit. Kami akan melakukan tugas kami dan selalu menyenangkan melawan mereka. Tidak ada tim yang difavoritkan pada laga ini," ujar Neymar, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Selasa (16/10/2018).

Messi dipastikan absen membela Argentina pada laga dini hari nanti lantaran dirinya kini tengah pensiun sementara dari Timnas Argentina usai gelaran Piala Dunia 2018. Sampai saat ini, La Pulga –julukan Messi– belum memutuskan kapan dirinya bakal kembali membela Argentina.

(dji)