CHORZOW – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Italia, Roberto Mancini, meminta agar pecinta sepakbola di Negeri Pizza bersabar. Sebab, dia butuh waktu untuk mengubah Gli Azzurri menjadi sebuah tim pemenang setelah mengalami periode buruk dengan gagal menembus Piala Dunia 2018.

Perlu diketahui, Timnas Italia puasa kemenangan dalam lima laga perdana di bawah asuhan Mancini. Gianluigi Donnarumma dan kawan-kawan baru bisa menang di partai keenam usai mengandaskan tuan rumah Polandia dengan skor tipis 0-1 di ajang UEFA Nations League (UNL) A.

Gol tunggal pada laga tersebut dicetak oleh Cristiano Biraghi di penghujung laga. Meski begitu, Mancini terkesan dengan penampilan anak buahnya. Mantan juru taktik Inter Milan itu yakin Italia memang pantas menang atas Polandia.

“Kami mendominasi. Kami seharusnya bisa mencetak gol lebih awal. Karena itu, tidak adil rasanya bila skor akhir hanya 0-0. Semua pemain memberikan yang terbaik. Saya tahu butuh waktu, tetapi kemenangan ini sungguh luar biasa,” ujar Roberto Mancini, dilansir dari Four Four Two, Senin (15/10/2018).

“Kami bisa terus meningkat, tetapi butuh waktu. Sebuah era baru sudah dimulai, tetapi tidak ada yang namanya sihir atau penyihir,” imbuh pria yang akrab disapa Mancio itu.

Kemenangan tersebut menghindarkan Italia dari ancaman degradasi ke UNL B. Posisi puncak di grup tiga untuk sementara ditempati Portugal dengan enam poin, unggul dua angka atas Italia. Polandia sendiri dipastikan terdegradasi karena hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan.

