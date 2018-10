MADRID – Penyerang Real Madrid, Karim Benzema, meminta kepada ketua Federasi Sepakbola Prancis (FFF), Noel Le Graet, untuk tidak menyinggung namanya lagi. Benzema mengatakan biarkan dirinya hidup dengan damai tanpa ada hal yang berkaitan dengan Tim Nasional (Timnas) Prancis.

Pernyataan Benzema itu merupakan buntut dari perkataan La Graet yang mengatakan bahwa karier penyerang berusia 30 tahun tersebut di Timnas Prancis telah berakhir. Ketua FFF tersebut mengatakan hal itu ketika sedang melakukan wawancara dengan salah satu media lokal di Prancis.

Benzema yang mendengar hal tersebut langsung menanggapi pernyataan La Graet melalui sebuah pesan lewat twitter pribadinya. Dalam pernyataan itu, Benzema meminta kepada La Graet agar melupakan dirinya dan tak mengusik namanya lagi.

“Tuan Le Graet, saya meminta kepada Anda untuk melupakan saya dan meninggalkan saya dalam damai (tak mengusik lagi). Prancis adalah juara dunia dan itulah yang penting. Sisa-sisanya adalah sia-sia. Terima kasih,” tulis Benzema di twitter pribadinya, Kamis (11/10/2018).

Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak

@equipedefrance— Karim Benzema (@Benzema) October 10, 2018