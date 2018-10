BEKASI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia kembali menambah keunggulan di laga uji coba melawan Myanmar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi pada Rabu (10/10/2018) malam WIB. Gol kedua kali ini dicetak oleh Irfan Jaya.

Gol tersebut terjadi pada menit 26 melalui tendangan cantik Irfan di kotak penalti Myanmar. Irfan berhasil mencetak gol setelah meneruskan umpan apik dari Beto. Indonesia unggul 2-0.

Susunan Pemain

Timnas Indonesia: Andritany Ardhiyasa, Alfath Faathier, Ricky Fajrin, Fachrudin Aryanto (C), Putu Gede; Evan Dimas Darmono, Stefano Lilipaly, Zulfiandi; Irfan Jaya, Febri Hariyadi, Alberto Goncalves.

Myanmar: Sann Sat Naing; Htike Htike Aung, Then Than Win, David Htan (C), Soe Moe Kyaw; Hlaing Bo Bo, Ye Ko OO, Maung Maung Soe; Mg Mg Lwin, Si Thu Aung, Kaung Sat Nain

(Bad)