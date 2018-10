MADRID – Awan hitam tampak masih enggan pergi dari Santiago Bernabeu. Usai dirundung performa buruk dalam empat partai terakhir di seluruh kompetisi, Real Madrid juga harus dipusingkan dengan cederanya dua personel kunci di lini depan, yaitu Gareth Bale dan Karim Benzema.

Nama yang disebut terakhir mengalami cedera saat Real Madrid tumbang di tangan tuan rumah Deportivo Alaves dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan Liga Spanyol 2018-2019. Penyerang berpaspor Prancis itu ditarik keluar saat turun minum.

Pelatih Real Madrid, Julen Lopetegui, mengonfirmasi kabar cederanya Benzema dan Gareth Bale. Kabar tersebut diperkuat dengan pernyataan resmi klub yang dirilis pada Senin 8 Oktober malam waktu setempat usai pemeriksaan medis.

Melansir dari Four Four Two, Selasa (9/10/2018), Benz dipastikan mengalami cedera hamstring. Belum diketahui berapa lama mantan penyerang Olympique Lyon itu akan absen. Tetapi, laporan sementara memperkirakan Benzema bakal absen merumput selama dua pekan.

Real Madrid akan bertandang ke Camp Nou guna menghadapi Barcelona pada 28 Oktober 2018 dalam laga bertajuk El Clasico. Mepetnya waktu pemulihan membuat Benzema harus bekerja keras untuk menyembuhkan diri dari cedera agar bisa kembali mentas di laga akbar tersebut.

Rentetan tanpa kemenangan di empat laga terakhir membuat nasib Julen Lopetegui berada di ujung tanduk. Nasib mantan juru taktik tim nasional (Timnas) Spanyol itu dikabarkan bakal ditentukan usai laga menghadapi Barcelona, dua pekan mendatang.

