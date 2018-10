MANCHESTER – Striker Manchester City, Gabriel Jesus, mengaku kesal karena dirinya tidak diperbolehkan menjadi eksekutor penalti kala timnya berhadapan dengan Liverpool dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Inggris 2018-2019. Penalti tersebut dieksekusi oleh Riyad Mahrez dan sayangnya tak menjebol gawang Liverpool yang membuat laga berakhir dengan skor sama kuat 0-0.

Selepas pertandingan, Manajer Man City, Josep Guardiola, telah mengucapkan permintaan maafnya kepada Gabriel Jesus karena tidak memberikan kesempatan menendang penalti kepadanya. Dalam permintaan maaf tersebut, Guardiola juga menjelaskan alasannya memberikan penalti kepada Mahrez.

Gabriel Jesus menerangkan bahwa saat itu ia berniat mengeksekusi penalti karena ia merasa percaya diri dan mampu membobol gawang Liverpool. Maka dari itu, ketika penalti kemudian dieksekusi Mahrez dan tidak menjadi skor, Gabriel Jesus merasa kesal. Meski begitu, striker asal Brasil tersebut tetap mensyukuri hasil imbang melawan Liverpool di Anfield.

“Jelas saya tidak begitu senang. Seperti Riyad, saya sudah berlatih (menendang penalti). Saya ingin mengambilnya. Saya yakin, jadi saya tidak senang mereka tidak mengizinkan saya. Akan tetapi, adalah hal yang penting bahwa kami tidak kalah (di Anfield). Pep berbicara dengan saya,” ungkap Gabriel Jesus, mengutip dari Four Four Two, Rabu (10/10/2018).

"Ini bagian dari sepakbola, kadang hal ini terjadi. Saya akan mendukung Riyad jika manajer memilihnya lagi," pungkas Gabriel Jesus.

(fmh)