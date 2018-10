TURIN – Nama Cristiano Ronaldo sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Bukan karena performa impresif yang ditunjukkan Ronaldo bersama Juventus, melainkan kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan pesepakbola berusia 33 tahun tersebut.

Pada medio pekan lalu, Ronaldo ramai diberitakan diduga telah memerkosa salah satu model asal Amerika Serikat (AS), Kathryn Mayorga, di salah satu apartemen mewah yang ada di Las Vegas. Meski kejadian tersebut terjadi pada medio Juni 2009, Kathryn baru melaporkan kejadian secara detail pada awal akhir September 2018.

(Kathryn Mayorga. Foto: Der Spiegel)

Alhasil, kepolisian Las Vegas pun kembali membuka kasus yang sebelumnya sempat mereka selidiki pada 2009 tersebut. Setelah Kathryn berani melaporkan Ronaldo, seperti diberitakan Daily Mail, Senin (8/10/2018), ada satu wanita yang siap melakukan hal serupa.

Menurut pengacara Kathryn, Lesllie Stovall, korban kedua akan melaporkan Ronaldo dalam dekat. Jika benar ada korban lain selain Kathryn, jelas nama baik Ronaldo berada dalam ancaman.

Sebab sejauh ini, Ronaldo dikenal memiliki citra yang sangat baik, baik di dalam maupun luar lapangan. Bahkan akibat aksi-aksi positif yang dimiliki, Ronaldo ditunjuk sebagai duta Save the Children of the World.

Bahkan kabarnya, jika benar Ronaldo melakukan tindakan asusila, beberapa sponsor utamanya siap meninggalkan sang megabintang. Nike dan EA Sports, dua perusahan besar asal AS, disebut-sebut siap memutus kontrak kerja sama dengan Ronaldo jika pesepakbola pemegang lima trofi Ballon d’Or itu terbukti bersalah.

