MALANG - Suasana Stadion Kanjuruhan mendadak romantis saat seorang Aremania melamar kekasihnya sebelum laga derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, pada Sabtu 6 Oktober 2018 sore WIB.

Firda Zulkifli atau yang akrab disapa Sam Tuwek, asal Kelurahan Gadang, Kota Malang melamar kekasihnya Mufida asal Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Dengan dibantu para Aremania lainnya untuk membawa spanduk raksasa 'Will You Marry Me?', Sam Tuwek - panggilan akrabnya, tampak menyatakan isi hatinya.

Lagu Payung Teduh berjudul akad pun mengiringi proses melamar Firda Zulkifli ke kekasihnya. Tak hanya itu General Manager Arema FC, Ruddy Widodo dan pemain Purwaka juga turut menjadi saksi melamar sang pujaan hati.

"Persiapan satu bulan melakukan ini. Mau melamar melawan Persebaya karena spesial saja melawan tim rival," ujar Sam Tuwek, kepada awak media sebelum pertandingan dimulai, Minggu (7/10/2018).

Sam Tuwek menyatakan berkenalan pertama kali dengan kekasihnya saat laga melawan Persija Jakarta. Menurutnya, setelah memadu kasih selama 7 tahun akhirnya ia memutuskan melamar sangat kekasih.

"Terima kasih teman - teman sudah membantu sebagai keluarga besar Aremania," pungkasnya.

Lamaran pun tak sia - sia, Mufida pun menerima ajakan menikah sang kekasihnya. Alhasil Sama Tuwek mengakhiri aksi romantisnya dengan memberikan bunga ke calon pendampingnya tersebut.

