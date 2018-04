MANCHESTER – Manchester City akan melakoni pertandingan penting pada akhir pekan ini. Mereka akan menghadapi rival sekota mereka, yakni Manchester United, dalam laga lanjutan Liga Inggris 2017-2018 yang digelar Sabtu 7 April 2018 dini hari WIB.

Berbagai persiapan pun terus dilakukan para pemain Man City jelang laga tersebut. Menurut sang kapten, Vincent Kompany, hal tersebut dilakukan karena Man City menjadikan Liga Inggris sebagai prioritas mereka.

Terlebih, Liga Inggris kini menyisakan tujuh pertandingan lagi. Man City pun harus benar-benar fokus melakoni seluruh pertandingan agar bisa keluar sebagai pengoleksi poin terbanyak di sepanjang sejarah Liga Inggris. Rekor tersebut saat ini dipegang Chelsea yang menjuarai Liga Inggris 2004-2005 dengan koleksi 95 poin.

BACA JUGA: Lingard Optimis Man United Tunda Gelar Juara Man City

Man City sendiri dapat memastikan diri keluar sebagai juara Liga Inggris musim ini jika mengalahkan Man United pada laga tersebut. Poin mereka tidak akan dapat terkejar oleh tim mana pun lagi jika berhasil meraih kemenangan di Derby Manchester.

Karena itu, Kompany meminta rekan-rekannya untuk fokus melakoni laga penting tersebut. Pemain asal Belgia itu optimis dapat meraih kemenangan atas Man United, sebab laga akan berlangsung di markas mereka, Emirates Stadium.

“Kami hanya memiliki satu kesempatan di Liga Champions. Di Liga Inggris, kesempatan kami untuk melakukannya lebih banyak. Kami akan menjadikannya (Liga Inggris) sebagai prioritas untuk tiga hari ke depan,” ujar Kompany, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Jumat (6/4/2018).

BACA JUGA: Legenda Man United Jagokan Man City Juara Liga Inggris di Stadion Etihad

“Sebelumnya, tak pernah terasa seperti ini. Anda memainkan liga dan kemudian berlibur, namun saat ini semua terasa berbeda. Apa pun yang terjadi, kami akan memainkannya dengan sangat serius. Kami sadar pentingnya Liga Champions bagi para pendukung, namun setelah pertandingan itu (lawan Man United) baru kami akan menyelesaikannya,” lanjutnya.

“Di Man City, tak ada yang merasa pertandingan itu telah usai. Tak ada seorang pun. Kami harus hidup dengan konsekuensi dari hasil ini, tetapi itu yang membuat sepakbola terasa spesial. Kami memiliki periode yang singkat di pertandingan ini, ketika semua berjalan salah. Namun, hal yang sama juga bisa terjadi di kubu lawan. Itulah yang membuat kami percaya, bisa menciptakan peluang,” tukas pemain berusia 31 tahun tersebut.

(Ram)