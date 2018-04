MADRID – Mantan wasit asal Spanyol, Andujar Oliver, memuji kinerja Cuneyt Cakir selaku pengadil di laga Juventus vs Real Madrid. Andujar menyebut Cakir membuat keputusan tepat dengan tidak memberikan hadiah penalti untuk Bianconeri –julukan Juventus.

Pada menit 43, bek Juventus Giorgio Chiellini membantu penyerangan. Bek berusia 33 tahun itu menyundul bola persis di depan kotak penalti Los Blancos –julukan Madrid. Saat itu, bola hasil sundulan Chiellini membentur tangan kanan gelandang Madrid, Casemiro.

Akan tetapi, Cakir tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Hal senada juga diungkapkan Andujar yang menilai Casemiro tidak sengaja menyentuh bola, sehingga Los Blancos tidak layak dihukum penalti.

“Cakir membuat keputusan tepat dengan tidak memberikan penalti. Sebab handball yang dilakukan pemain Brasil (Casemiro) bukanlah hal yang disengaja,” kata Andujar mengutip dari Marca, Rabu (4/4/2018).

Sebenarnya jika saat itu Juventus diberikan hadiah penalti, kondisinya bisa berubah. Saat itu, Juventus dalam posisi tertinggal 0-1 dari Madrid. Andai diberikan hadiah penalti dan tim asuhan Massimiliano Allegri sanggup mengonversinya menjadi gol, skor berubah menjadi 1-1. Dengan begitu, kesempatan Paulo Dybala dan kawan-kawan untuk memenangi pertandingan pun terbuka lebar.

Sayangnya, hal di atas tidak terealisasi karena Juventus tidak diberikan hadiah penalti. Pada akhirnya Juventus takluk 0-3 dari Madrid. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan Madrid lewat dua gol yang dicetak pada menit ketiga dan 64. Selain itu, pesepakbola berusia 33 tahun itu juga memberi assist atas gol ketiga Madrid yang dikemas Marcelo Vieira di menit 72.

Meski begitu, peluang Juventus untuk melaju ke semifinal masih ada. Juventus dapat mengambil inspirasi dari kesuksesan Barcelona yang mengalahkan Madrid 3-0 di Santiago Bernabeu dalam lanjutan pekan 17 Liga Spanyol 2017-2018. Saat itu tiga gol Blaugrana –julukan Barcelona– masing-masing dicetak Luis Suarez, Lionel Messi dan Aleix Vidal.

Untuk lolos otomatis ke semifinal, Juventus butuh menang empat gol tanpa balas. Juventus sebenarnya dapat melaju dengan selisih tiga gol saja, asalkan dengan skor 4-1, 5-2 dan seterusnya. Jika skor itu terealisasi, Juventus akan unggul agresivitas gol tandang atas Madrid.

