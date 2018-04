LIVERPOOL - Liverpool FC saat ini telah menjadi salah satu tim yang ditakuti di Inggris dan Eropa. Tim asuhan Jurgen Klopp itu, bermain dengan pressure tinggi dan penguasaan bola sepanjang pertandingan.

Itu merupakan gaya permainan yang ditanamkan pelatih berjulukan The Normal One tersebut. Permainan The Reds yang atraktif dan menyerang membuat mereka saat ini menjadi tim dengan perolehan gol terbanyak di Liga Champions 2017-2018. Selain di Liga Champions, Liverpool juga masih terlibat dalam perebutan peringkat kedua Liga Inggris, dengan Manchester United dan Tottenham Hotspur.

Dengan segala atribut yang dimiliki oleh Liverpool, maka dapat dimaklumi jika harapan akan hadirnya gelar juara sangatlah besar. Terlebih terakhir kali Liverpool merengkuh gelar juara ialah pada musim 2011-2012. Saat itu Liverpool memenangkan Piala Liga Inggris, setelah mengalahkan Cardiff City melalui babak adu penalti. Gelar itu pun hadir ketika Liverpool masih dilatih oleh legenda mereka, Kenny Dalglish.

Setelah kepemimpinan Dalglish, pendukung Liverpool sempat mendapatkan angin segar untuk memenangkan gelar Liga Inggris pada musim 2013-2014. Akan tetapi, hal itu urung terwujud karena Liverpool asuhan Brendan Rodgers kala itu, harus mengakui bahwa Manchester City lebih baik daripada mereka.

Kegagalan-kegagalan itu, juga masih diteruskan oleh pelatih The Reds saat ini. Sejak kehadiran Klopp pada pertengahan musim 2015-2016, Liverpool berhasil menembus dua partai final. Pada pertandingan Final Piala Liga Inggris musim 2015-2016 Liverpool harus tunduk oleh Man City. Setelah itu, The Reds kembali menelan kekalahan dari Sevilla di partai puncak Liga Eropa pada musim yang sama.

“Saya sadar akan segala hal positif di sekeliling saya. Tetapi saya tidak tahu, apa yang sebenarnya fans pikirkan tentang saya. Sejujurnya, saya tidak terlalu memikirkannya,” ungkap Klopp pada situs resmi UEFA, seperti yang diwartakan Sportsmole, Selasa (3/4/2018).

“Poin penting di sini saya berusaha untuk melakukan yang terbaik agar kami bisa sukses, seperti yang orang lain lakukan. Saya tidak berada di sini karena kebetulan –datang ke sini adalah keputusan saya. Saya mengerti akan situasi klub dan keunikan dari fans, dan segala sesuatunya sangat akrab dengan saya,” tuntas Klopp.

