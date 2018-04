LIVERPOOL – Liverpol FC akan melanjutkan kampanye di Liga Champions musim 2017-2018, ketika menghadapi Manchester City pada babak perempatfinal. The Reds bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu di Anfield pada Kamis 5 April 2018 dini hari WIB. Setelah itu, Liverpool akan balik dijamu Manchester City pada leg II di Etihad Stadium pada Rabu 11 April 2018 dini hari WIB.

Kedua tim dalam kondisi on fire, setelah memenangkan pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris. Liverpool susah payah mengalahkan Crystal Palace dengan hasil akhir 2-1. Sedangkan, Manchester City menundukkan Everton FC dengan skor telak 3-1.

Selain mendapatkan tiga poin dari kandang Palace, Liverpool juga membawa kabar buruk dari salah satu pemain, yakni Adam Lallana. Pemain yang akrab dengan cedera ini, bergabung dengan Joe Gomez dalam daftar cedera pemain Liverpool. Akan tetapi, kabar baik datang dari gelandang bertahan The Reds, Emre Can yang dapat dimainkan pada laga perempatfinal Liga Champions. Kehadiran Can akan memperkaya pilihan Klopp di lini tengah Liverpool.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, ditengarai akan menggunakan formasi andalan yaitu 4-3-3. Lini penyerangan Liverpool akan dipimpin oleh trio Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah. Salah sebagai top skor sementara Liga Inggris akan menjadi ancaman utama lini pertahanan The Citizens. Idola baru publik Anfield itu, akan ditopang oleh Firmino dan Mane. Kerja sama ketiga pemain itu sudah tidak diragukan lagi guna menggempur lini belakang Man City.

Man City pun sudah merasakan ketajaman langsung ketiga pemain di atas saat mereka takluk 3-4 dari Liverpool di pekan 23 Liga Inggris 2017-2018. Saat itu tiga dari empat gol Liverpool dicetak trio Salah, Firmino dan Mane.

Sedangkan untuk lini tengah Liverpool, akan dihuni oleh Alex-Oxlade Chamberlain, Jordan Henderson, dan Georginio Wijnaldum. Henderson akan bertindak sebagai pemutus serangan dan penghubung antara lini tengah serta depan Liverpool. Tugas sang kapten akan dibantu oleh Wijnaldum. Sementara, Chambo -sapaan akrab Chamberlain- akan berusaha untuk menyokong trio Salah, Firmino dan Mane di lini depan.

Sementara itu, lini belakang Liverpool akan dipercayakan kepada Virgin Van Dijk, Joel Matip, Andrew Robertson, dan Trent Alexander-Arnold. Sejak kehadiran Van Dijk di Liverpool, lini pertahanan tim asuhan Jurgen Klopp semakin solid. Duet Van Dijk dan Matip, sebagai tower kembar akan dibantu oleh dua bek sayap Liverpool. Untuk posisi penjaga gawang, Loris Karius adalah pilihan terbaik Klopp saat ini. Sukses menggusur Simon Mignolet, Karius menunjukkan perkembangan yang baik sebagai kiper muda berbakat.

(Ram)