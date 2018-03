LONDON – Laga big match akan tersaji di pekan ke-31 Liga Inggris 2017-2018 yang mempertemukan tim-tim asal London, yakni Chelsea melawan Tottenham Hotspur pada Minggu 1 April 2018 malam WIB. Akan tetapi, salah satu pemain muda Tottenham, Dele Alli, beberapa kali kerap mendapat kritik pedas dari beberapa media Inggris terkait menurunnya performa yang diperlihatkan pemain tersebut.

Di Liga Inggris 2017-2018, Alli memang tidak terlalu terlihat gemilang bersama The Lilywhites –julukan Tottenham. Sampai saat ini, gelandang berpaspor Inggris itu baru mengemas enam gol dan 10 assist dari 29 penampilannya bersama Tottenham di Liga Inggris musim ini.

Berdasarkan torehan tersebut, kini Alli tidak terlalu diunggulkan untuk meraih gelar The PFA Young of the Year atau pemain muda terbaik Liga Inggris 2017-2018. Bagaimana tidak, pada musim lalu saja ia mampu menorehkan 18 gol dan sembilan assist bersama The Lilywhites, sehingga membuatnya mendapatkan gelar pemain muda terbaik di musim tersebut.

Meskipun begitu, Alli mengaku sudah kebal dari kritikan-kritikan yang ditujukan kepadanya. Ia lebih memilih untuk mengabaikan pemberitaan mengenai penampilannya tersebut. Alli pun mengatakan bahwa kepercayaan diri sangat penting untuk seorang pemain ketika menghadapi kritikan-kritikan seperti itu.

“Banyak sekali yang berpendapat tentang saya, baik itu di media (surat kabar) dan online. Tetapi, sekarang saya sudah kebal. Anda harus berjuang setiap harinya. Terlebih, ketika di Liga Inggris Anda harus berjuang sangat keras agar dapat tempat di dalam tim. Begitu pun di Tim Nasional (Timnas),” ungkap Alli, mengutip dari Sportsmole, Minggu (1/4/2018).

“Setiap pemain memilik caranya sendiri (dalam berurusan dengan kritik). Saya pikir, itu semua tentang fokus Anda. Beberapa pemain mungkin ada yang fokus terhadap apa yang dikatakan orang lain terhadapnya. Hal tersebut tentu dapat mengalihkan fokus Anda dari sepakbola. Itu akan memengaruhi Anda,” tambah pemain berusia 21 tahun itu.

Menurut Alli, cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan tidak terlalu memikirkan apa yang dibicarakan orang lain tentang dirinya. Ia percaya bahwa yang lebih mengenal dirinya ialah dia sendiri. Dengan caranya tersebut, kini ia merasa jauh lebih kebal terhadap kritikan-kritikan itu.

