PARIS – Hasil buruk yang didapat klub kaya raya asal Prancis, Paris Saint-Germain (PSG), di ajang Liga Champions 2017-2018 membuat kursi pelatih klub berjuluk Les Parisiens itu memanas. Pasalnya, manajemen PSG dikabarkan tak puas dengan kinerja pelatih mereka, Unai Emery, dan ingin menggantinya dengan sosok baru yang lebih berprestasi. Namun, kabar itu lekas dibantah oleh Direktur Olahraga PSG, Antero Henrique.

Seperti diketahui, pada musim ini PSG sebenarnya memiliki skuad yang luar biasa. Hal tersebut tentunya tak lepas dari belanja gila-gilaan yang dilakukan klub asal kota mode itu pada bursa transfer musim panas 2017 dengan mendatangkan Neymar da Silva dan Kylian Mbappe. Namun sayang, langkah mereka di ajang Liga Champions harus terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Real Madrid dengan agregat 2-5.

Tidak hanya musim ini, pada musim lalu PSG juga mengalami nasib serupa. Hanya saja, pada musim 2016-2017 mereka disingkirkan oleh Barcelona di babak 16 besar. Hal tersebut seolah membuktikan kalau kekuatan finansial dan skuad luar biasa yang dimiliki PSG tak menjamin kesuksesan mereka di Eropa.

Tak ayal, Emery pun kerap dijadikan kambing hitam atas kegagalan PSG tersebut. Bahkan, banyak pula yang memberitakan kalau posisi Emery pada musim depan akan digantikan oleh pelatih Chelsea saat ini, Antonio Conte. Rumor tersebut tercipta lantaran Conte memiliki nasib yang sama juga di Chelsea, di mana masa depannya kini berada di ujung tanduk karena The Blues tampil tidak memuaskan.

Kendati begitu, Henrique mengungkapkan kalau saat ini PSG tidak sedang mencari pelatih baru. Ia menerangkan kalau Emery akan tetap menjadi PSG pada musim depan karena manajemen masih percaya dengan kemampuan pelatih asal Spanyol itu.

“Setiap hari kami dihadapkan dengan informasi mengenai pelatih PSG. Agar jelas: pelatih PSG adalah Unai Emery, dia memiliki kontrak dengan klub dan ini bukan waktunya untuk membicarakan subjek ini,” ucap Henrique, seperti diwartakan Four Four Two, Sabtu (31/3/2018).

“Kami berada di sebuah fase yang penting dari musim ini, kami memiliki banyak pekerjaan untuk mencapai target-target kami dan kami harus fokus dan terlibat,” lanjutnya.

“Tidak ada pelatih yang bisa mengaku-ngaku telah bicara dengan kami atau terlibat dengan kami soal masa depan. Seluruh pendukung PSG harus tahu bahwa hanya klub yang berwenang mengomunikasikan informasi resmi,” tuntas Henrique.

(fmh)