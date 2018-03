MANCHESTER – Pesepakbola legenda Tim Nasional (Timnas) Inggris, Michael Owen, optimis penyerang Manchester United Romelu Lukaku akan mencetak golnya yang ke-100 di Liga Inggris. Owen menilai, Lukaku memiliki peluang besar untuk membukukan gol ke-100, sebab pada akhir pekan ini The Reds Devils –julukan Man United– hanya menghadapi Swansea City di lanjutan pekan 32 Liga Inggris 2017-2018.

Semenjak mentas di Liga Inggris pada musim 2011-2012, Lukaku total telah mencetak 99 gol. Sebanyak 68 gol dicetak semasa membela Everton, West Bromwich Albion (17) dan Man United (14).

Setidaknya ada dua modal yang membuat Lukaku berpeluang mencetak gol di laga kontra The Swans –julukan Swansea. Lukaku sedang dalam tren positif bersama Man United, yang mana penyerang berusia 24 tahun itu mencetak tujuh gol dalam sembilan pertandingan terkini.

BACA JUGA: Phil Jones: Man United Akan Rindu Ibrahimovic

Tidak sampai di situ, Lukaku juga tajam di level negara, tepatnya bareng Tim Nasional (Timnas) Belgia. Saat Belgia mengalahkan Arab Saudi 4-0 di laga persahabatan pada tengah pekan ini, penyerang bertubuh kekar itu mengemas brace (dua gol).

Modal lain yang dimaksud ialah pengalaman Lukaku membobol gawang Swansea. Dari 13 penampilan kontra Swansea, Lukaku mengemas empat gol. Karena itu, Lukaku berpotensi mencetak golnya yang ke-100 di laga kontra Swansea.

“Romelu Lukaku telah mencetak 99 gol di Liga Inggris. Saya merasa ia akan bergabung dengan pemain-pemain yang sudah mencetak 100 gol saat menghadapi Swansea. Apalagi Man United dalam mental bagus setelah mengalahkan dua anggota The Big Six (Chelsea dan Liverpool) baru-baru ini,” kata Owen mengutip dari The Sport Review, Jumat (30/3/2018).

BACA JUGA: 5 Chant yang Paling Tidak Respek dalam Sejarah Sepakbola

Terlepas dari rekor pribadi yang coba dicatatkan Lukaku, Man United membutuhkan kemenangan di laga kontra Swansea. Kemenangan menjadi penting, selain agar memperlambat ambisi Manchester City menjuarai Liga Inggris, raihan tiga poin bagus bagi mereka untuk mempertahankan posisi dua besar.

Hingga Liga Inggris 2017-2018 menginjak pekan 31, Man United duduk di posisi dua dengan koleksi 65 angka. Man United saat ini terpaut 16 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Sementara itu dengan Liverpool yang berada di tempat ketiga, Man United hanya unggul dua poin. Akan tetapi dengan catatan, Man United memiliki tabungan satu pertandingan sehingga berpeluang menjauhkan jarak poin dari Liverpool.

(Ram)