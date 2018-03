LONDON – Tidak lama lagi gelaran Piala Dunia 2018 akan dilangsungkan. Dari 32 negara yang bakal berlaga, Tim Nasional (Timnas) Prancis merupakan salah satu peserta yang menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara. Namun begitu, legenda sepakbola Prancis, Marcel Desailly, menyebut ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

Desailly mengungkapkan bahwa salah satu hal yang bakal menjadi kunci sukses Timnas Prancis dalam perhelatan Piala Dunia 2018 adalah kehadiran dua sosok gelandang mereka, Paul Pogba dan N’Golo Kante. Menurutnya, dua pemain tersebut bakal memberikan dampak yang sangat besar terhadap performa tim berjuluk Les Bleus itu dalam mengarungi turnamen.

Maka dari itu, Desailly pun menyoroti performa Pogba dan Kante kini bersama klubnya masing-masing. Seperti diketahui, dua nama tersebut saat ini belum menunjukkan permainan terbaiknya bersama klubnya masing-masing. Baik Kante dan Pogba nyatanya masih belum ajeg mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih mereka di level klub.

Terlebih kepada Pogba, yang sejak kembali ke Manchester United pada bursa transfer musim panas 2016, hingga saat ini belum mampu menunjukkan performa terbaiknya seperti saat ia tampil membela Juventus. Bahkan, kini nama Pogba kerap disingkirkan oleh sang pelatih, Jose Mourinho, dari starting IX.

Meski pada laga uji coba terakhir Timnas Prancis melawan Rusia, Pogba menyumbang satu gol dan satu assist untuk membawa timnya menang 3-1, namun Desailly menilai hal tersebut masih belum cukup. Menurutnya, penampilan apik bersama klub akan membawa energi positif yang lebih besar bagi Pogba dan Kante untuk bisa tampil semaksimal mungkin di Piala Dunia bersama Timnas Prancis.

“Itu merupakan masalah, mereka tidak bisa menghasilkan musim yang hebat untuk klub-klub mereka. Kami tidak bisa menyebut kalau mereka secara sukarela tidak memberikan semua kemampuan terbaik mereka, mengingat Piala Dunia sebentar lagi,” ucap Desailly, menukil dari Four Four Two, Jumat (30/3/2018).

“Semuanya akan ditentukan oleh cara mereka menyiapkan diri jelang Piala Dunia, secara fisik dan mental, dalam rangka untuk mendapatkan momentum kembali. Mereka tidak perlu membuktikan apa-apa lagi karena mereka berduapemain dengan pengalaman kelas dunia. Namun, mereka perlu membawa momentum positif ke dalam tim,” tukas Desailly.

