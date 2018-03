MADRID – Tim Nasional (Timnas) Spanyol menuai hasil gemilang saat menjalani laga persahabatan internasional pada pekan ini. Tim berjuluk La Furia Roja itu menang atas Timnas Argentina dengan skor telak 6-1 di Stadion Wanda Metropolitano, pada Rabu 28 Maret 2018 dini hari WIB.

Isco Alarcon berhasil mencetak hattrick dalam laga tersebut (27’, 52’, 74’), serta masing-masing gol Spanyol lainnya dihasilkan Diego Costa (12’), Thiago Alcantara (55’), Iago Aspas (73’). Sedangkan gol hiburan Argentina dicatatkan oleh Nicolas Otamendi (39’).

Spanyol bermain impresif sepanjang pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi. Tim asuhan Julen Lopetegui itu tak membiarkan Tim Tango -julukan Timnas Argentina- mengembangkan permainan terutama pada babak kedua.

Pemain Timnas Spanyol, Marco Asensio tampil gemilang dengan memberikan dua assist untuk gol Diego Costa dan Isco di babak pertama. Selanjutnya, Iago Aspas juga menunjukkan penampilan menawan dengan membukukan satu gol dan dua assist dalam laga tersebut.

Bek La Furia Roja, Sergio Ramos memberikan komentarnya usai timnya meraih kemenangan besar atas Argentina di hadapan pendukung sendiri. Ramos menyebut Timnas Spanyol memiliki modal baik jelang tampil di Piala Dunia 2018 Rusia.

Ramos menuturkan Timnas Spanyol harus tetap tenang meski menang telak atas Argentina yang memang tidak diperkuat sejumlah pilar utamanya, seperti Lionel Messi. Namun, ia tetap menganggap kemenangan itu membuat La Furia Roja tambah percaya diri menatap Piala Dunia tahun ini.

“Kami harus tetap tenang (usai kalahkan Argentina 6-1) karena kami belum memenangkan apapun,” kata Ramos, seperti dilansir Four Four Two, Kamis (29/3/2018).

“Namun logikanya kemenangan ini merupakan cara terbaik untuk memasuki Piala Dunia 2018 dengan perasaan baik ini,” ungkapnya.

